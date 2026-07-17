Завод ворот для авиационных ангаров запустят в Ступине в 2027 году

В Ступине продолжается строительство предприятия по выпуску воротных систем — конструкции будут достигать в ширину 32 метров и предназначаться для авиационных ангаров, логистических центров и промышленных объектов. Сейчас готовность объекта составляет 40%, сообщили в региональном стройнадзоре.

Рабочие монтируют фасадные сэндвич-панели и плиты перекрытия административно-бытового корпуса, параллельно ведется прокладка наружных инженерных сетей.

Проект реализует компания «Рател Ступино» на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 15 тысяч квадратных метров воротных систем ежегодно. Общая площадь производственного комплекса составит примерно 7,5 тысячи квадратных метров. Запуск завода позволит создать в округе свыше 55 рабочих мест. Завершить строительство намерены в первом квартале 2027 года.

Инвестору оказывает поддержку Центр содействия строительству. Специалисты помогли оформить градостроительную документацию, организовать инженерные изыскания, согласовать строительство в границах приаэродромной территории и получить разрешение на возведение объекта. Контроль за ходом работ выполняет подмосковный стройнадзор.