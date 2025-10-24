Завод во Фрязине внедрил безотходный цикл производства

Во Фрязине завод по производству пластиковых окон внедрил инновационную модель работы, полностью перейдя на безотходный цикл производства. По словам специалистов, это шаг в направлении устойчивого развития и демонстрация передовых подходов в промышленности, использующих как первичный, так и вторичный поливинилхлорид для изготовления оконных профилей.

Суть этой технологии заключается в максимальном использовании всех доступных ресурсов. Предприятие интегрирует в свой производственный процесс не только обрезки и остатки собственного производства, такие как фрагменты профилей, но и принимает на переработку уже отслужившие оконные конструкции. Эти материалы поступают как от местных жителей, так и от других оконных предприятий региона, формируя своего рода региональную экосистему утилизации.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного цикла, компания осуществляет закупку необходимого объема вторсырья у сторонних поставщиков, расширяя свои возможности по вовлечению отходов в производственный процесс. Такой комплексный подход позволяет сократить объем пластиковых отходов, отправляющихся на полигоны.

«Вторсырье — это важный продукт для изготовления профильных систем, потому что сам по себе профиль достаточно дорогой. И при вторичной переработке он приобретает даже более повышенные и долговечные характеристики, потому что становится химически более насыщенным», — сообщил директор Академии завода Александр Макаров.

По итогам года фрязинский завод произвел 18 тысяч тонн оконного профиля, из которых 40% были изготовлены с использованием переработанного пластика.