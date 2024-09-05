Завод в Воскресенске откроет линию по производству стройматериалов осенью

Этой осенью «Завод Технофлекс» откроет пятую линию по производству кровельных материалов в городском округе Воскресенск. Сейчас там трудятся 197 человек, с запуском нового производства откроют дополнительный набор сотрудников.

Новую линию на заводе строили два года. Летом здесь выпустили пробную партию стройматериалов.

«В июне текущего года мы уже произвели первую партию продукции. В промышленных масштабах линия заработает уже этой осенью», — рассказал генеральный директор завода Шатмурат Гимранов.

В воскресенском филиале общества с ограниченной ответственностью «Завод Технофлекс» выпускают как конечную продукцию, так и компоненты для ее производства. Предприятие специализируется на изготовлении битумных и битумно-полимерных материалов для кровли и гидроизоляции. Здесь делают рулонную гидроизоляцию, а также самоклеящиеся материалы для кровли и различные виды мастик.

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