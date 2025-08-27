Завод в Солнечногорске увеличит выпуск сыровяленых колбас

Компания «СолеРамичи», специализирующаяся на производстве сыровяленой продукции премиального сегмента, модернизирует завод в Солнечногорске. Установка современного оборудования позволит поднять объем выпуска почти в полтора раза. Сейчас ежемесячно отгружают порядка 30–35 тонн готовых изделий.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Оганов посетил предприятие с ознакомительным визитом. Ему показали цеха и рассказали о планах развития компании.

«Я был приятно удивлен, как тут все организовано и поставлено, не говоря уже о вкусе продукции, который абсолютно полностью может заменить европейских производителей. Взрывной рост популярности продуктов, которые производят в Московской области, безумно приятен. Со стороны Министерства мы понимаем, что организовываемые нами процессы приводят к таким позитивным результатам», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.

На расширение производства вложили около 90 миллионов рублей.

«Бизнес может рассчитывать на различные меры поддержки в Московской области. Данному предприятию был одобрен льготный заем, который помог приобрести современное технологическое оборудование. Расширение производства позволит создать дополнительные рабочие места для наших жителей», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«СолеРамичи» работает в Солнечногорске с 2021 года. В ассортименте предприятия — пять видов сыровяленых деликатесов и около 30 разновидностей колбас. Ежегодно линейка расширяется за счет новых ингредиентов: вяленых томатов, орехов, моцареллы и пармезана. Продукцию поставляют не только в регионы России, но и в Белоруссию и Армению.