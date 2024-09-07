Завод в Серпухове создал лифты по проекту знаменитого российского дизайнера

Серпуховский лифтостроительный завод объявил о начале сотрудничества с известным российским дизайнером Артемием Лебедевым. Основная цель этого партнерства — разработка премиальных лифтов, которые будут лидировать на российском рынке.

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов подчеркнул, что амбициозные планы по развитию лифтового бизнеса и сотрудничество с известной студией дизайна позволят создать продукт, который будет отличаться не только передовыми технологиями, но и изысканным внешним видом.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке была представлена первая в России интерактивная кабина лифта, разработанная совместно со Студией Артемия Лебедева. Лифт с интегрированным искусственным интеллектом.

Ключевой особенностью является интерактивное зеркало, которое может делать комплименты, предоставлять информацию о погоде и дорожной ситуации.

Артемий Лебедев отметил, что новый лифт изготовлен из российских материалов и ориентирован на глобальный рынок. Он стремится создать лифт, который будет «классным, удобным, тихим, быстроходным и красивым».

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