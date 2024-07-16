Завод в Рузе представил новую линейку капсульного кофе

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Новую линейку капсульного кофе для машин Nespresso представили на заводе в Рузе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Московская кофейня на паяхъ» запустила производство трех видов алюминиевых капсул Espresso: CREMA, LUNGO и INTENSE.

CREMA предполагает плотную пенку и нежное карамельное послевкусие, LUNGO обладает насыщенным вкусом с фруктовыми нотками, а INTENSE — это крепкий кофе с горчинкой и ароматом темного шоколада и специй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье нарастило долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО — до 37%. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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