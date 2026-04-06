Завод в Подмосковье запустил программу подготовки молодых специалистов

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), входящий в состав ТМХ, объявил о запуске целевой программы обучения и трудоустройства совместно с Орехово-Зуевским техникумом (ОЗТ) и Ликино-Дулевским политехническим колледжем (ЛДПК). Учащиеся этих учебных заведений смогут освоить востребованные на производстве специальности и начать работать в заводских цехах, начиная с третьего курса.

В текущем учебном году шесть студентов ОЗТ, обучающихся по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», уже вышли на производство. Прошлым летом они успешно прошли производственную практику на ДМЗ, а теперь трудоустроены на заводе в качестве сверловщиков, шлифовщиков, операторов станков с программным управлением и слесарей механосборочных работ.

Новые кадры пополнили коллективы цехов №14 и №50. Для эффективной адаптации каждого студента закрепили за опытным наставником.

«В рамках целевого обучения мы активно взаимодействуем с Ликино-Дулевским политехническим колледжем и Орехово-Зуевским техникумом — это позволяет готовить кадры под конкретные запросы производства, начиная со студенческой скамьи», — рассказала начальник управления по работе с персоналом ДМЗ Елена Жаринова.

Профориентационная работа ДМЗ носит системный характер и охватывает школы, средние специальные учебные заведения и вузы. Реализуемые проекты нацелены на привлечение в коллектив молодых и перспективных сотрудников — будущего поколения машиностроителей.