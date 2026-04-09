Завод в Одинцове стал центром производства воротных систем

Завод концерна «DoorHan», расположенный в городе Одинцово, является ключевым предприятием по производству воротных систем. Это полностью автоматизированное производство полного цикла, где все комплектующие, включая панели, направляющие и фурнитуру, изготавливаются на месте из отечественного сырья.

«Это сердце завода, которое производит все сэндвич-панели для всех регионов и для нашего центрального завода в Одинцове. Без сэндвич-панелей невозможно выполнить секционные ворота, без них нельзя закрыть проем, поэтому это является основой для любых секционных ворот», — отмечает директор Одинцовского завода компании Ярослав Тимофеев.

По его словам, больше половины секционных ворот, установленных в России, произведены именно здесь. Чтобы сохранять лидерство, производственные линии постоянно модернизируются. Процесс устроен таким образом, что здесь проходит полный цикл — от покраски металла и создания сэндвич-панелей до финальной упаковки, не выходя за пределы помещения.

За процессом внимательно следят контролеры и операторы. Каждый отвечает за свой участок и качество выполнения. Роботизированный процесс производства сэндвич-панелей: заливка пенополиизоцианурата и склеивание слоев — четко налажен. Металл поступает на ленту, далее наносится состав, который уже через несколько секунд превращается в плотную пену и заполняет профиль панели. После — сушка, пресс и резка.

В 2020 году руководство приняло решение о переходе на собственное производство всех критически важных компонентов. Сегодня концерн производит секционные ворота на 99% из комплектующих собственного производства. Это уникальный показатель для российского рынка.

Автор текста, фото и видео: Мария Шматкова.