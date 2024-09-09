Завод в Красногорске поставил партию оптики российскому разработчику видеокамер

Завод имени Зверева в Красногорске отправил партию оптики отечественной компании, которая занимается созданием и использованием высокоскоростных видеокамер. Такое оборудование используют в лабораторных исследованиях.

Красногорское предприятие поставило партнерам модель «Зенитар 50 mm f/1,2». Она обладает высокой светосилой, что позволяет объективу точно контролировать глубину резкости и снимать при плохом освещении.

«Оптика нашего завода используется в высокоскоростных камерах с 2017 года. Линзы объективов имеют многослойное просветление, предотвращающее появление бликов и отражений, ухудшающих качество изображения. В результате получаются четкие, равномерно освещенные и высококонтрастные кадры», — сказал генеральный директор завода Евгений Кузнецов.

Отметим, что такие видеокамеры нужны для регистрации быстротекущих процессов. Они могут делать до 100 тысяч кадров в секунду. Такие устройства применяют в лабораторных исследованиях, промышленных испытаниях и ряде других областей.

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