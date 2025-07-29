Завод в Коломне передал пассажирский тепловоз Приволжской железной дороге

Они имеют мощность порядка четырех тысяч лошадиный сил и оснащены двухпроводной системой энергоснабжения пассажирских вагонов поезда, а также обладают возможностью работать по системе двух единиц: два таких тепловоза в голове поезда обеспечивают тяговые характеристики и мощность энергоснабжения, достаточную для вождения пассажирских поездов, сформированных из 20 двухэтажных вагонов.

«Осенью наше предприятие поставит на это направление железных дорог еще один тепловоз коломенского производства. В настоящее время к Приволжской железной дороге приписаны уже 35 локомотивов ТЭП70БС2», — рассказали на Коломенском заводе.