Завод в Коломне передал пассажирский тепловоз Приволжской железной дороге

Коломенский завод пополнил локомотивный парк Приволжской железной дороги новым пассажирским тепловозом ТЭП70БС № 372. Производимые в Коломне тепловозы ТЭП70БС — одни из самых надежных современных локомотивов.
Они имеют мощность порядка четырех тысяч лошадиный сил и оснащены двухпроводной системой энергоснабжения пассажирских вагонов поезда, а также обладают возможностью работать по системе двух единиц: два таких тепловоза в голове поезда обеспечивают тяговые характеристики и мощность энергоснабжения, достаточную для вождения пассажирских поездов, сформированных из 20 двухэтажных вагонов.
«Осенью наше предприятие поставит на это направление железных дорог еще один тепловоз коломенского производства. В настоящее время к Приволжской железной дороге приписаны уже 35 локомотивов ТЭП70БС2», — рассказали на Коломенском заводе.
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