Завод в Дмитрове запустил линию переработки крупногабаритных шин

Завод занимается сбором и утилизацией автомобильных шин. Как рассказали в областном Мининвесте, компания также занимается переработкой электроники, текстиля и обуви, выпускает плитку из резиновой крошки и другую продукцию. Сейчас это крупнейшее в стране предприятие в своей отрасли.

«Сегодня на предприятии трудоустроено более 300 жителей Московской области. В прошлом году в развитиемощностей и инфраструктуры сбора было вложено более миллиарда рублей. Инвестиции в запуск новой производственной линии по переработке крупногабаритных шин составили 200 миллионов рублей. В этом году компания также планирует запустить линию по переработке отходов», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Производительность новой линии составит 10 тонн в час. За год предприятие будет перерабатывать около 70 тысяч тонн. Это более двух тысяч крупногабаритных карьерных шин. Управление линией осуществяют дистанционно.

Автовладельцы могут сдать шины на переработку в один из почти 300 пунктов завода. Их адреса размещены по ссылке.