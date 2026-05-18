Завод в Дмитрове начал производство новых электромобилей для полиции

На предприятии «Конкордия», расположенном в Дмитрове, начали выпускать полицейские электромобили «Урбис». Они предназначены для работы на массовых мероприятиях в крупных городах. Машины легкие и мобильные, а также имеют бюджетное ценообразование и уникальные инженерные особенности, такие как легкая замена аккумулятора.

По словам руководителя компании Алексея Михеева, если государственные испытания пройдут успешно, завод будет готов выпускать до трехсот таких спецмашин в год. Возможности для расширения производства на дмитровской площадке есть.

Параллельно с производством «Урбисов» на заводе продолжают выпускать поливомоечные и подметальные электромобили «Апекс». Они пользуются большим спросом у коммунальных служб и промышленных организаций по всей стране.