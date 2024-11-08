Завод устройств для спасения людей с высотных зданий запустили в Истре

Подмосковный производитель средств для экстренной эвакуации из высотных зданий открыл новый завод и испытательный полигон в Истре. об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Производить оборудование для спасения и работы на высоте на новом предприятии будут компании «Самоспас» и «Венто».

«Общий объем инвестиций в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более десяти тысяч квадратных метров оценивается в миллиард рублей. На предприятии уже создано 80 новых рабочих мест для жителей Подмосковья, в ближайшее время компания планирует принять на работу еще около 120 сотрудников», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в этом году за счет запуска нового цеха металлообработки объем выпускаемой продукции увеличится на 30%. Компанию «Самоспас» основали 18 лет назад на базе компании «Венто», которая работает более 30 лет.

Оба предприятия выпускают оборудование для спасения людей: «Самоспас» создает канатно-спускные системы для эвакуации из высотных зданий при пожарах и других ЧС, а «Венто» производит средства для безопасной работы на высоте и под землей.

Генеральный директор «Самоспаса» Илья Маликов подчеркнул, что запуск комплекса позволит увеличить объем производства, а их спасательные устройства, изготавливаемые на предприятии, уже установлены более чем в половине школ Москвы.