Завод упаковки построят в Подольске к 2030 году

Еще один производственно-складской корпус по изготовлению упаковочных материалов построят в Подольске. Там будут выпускать пакеты и пленки для промышленной и пищевой продукции.

Производство построит компания «Полипак». Для этого она получила земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения.

«В ходе работы над проектом инвестор изменил параметры проекта в сторону увеличения. Так, первоначальный объем инвестиций был скорректирован до 850 миллионов рублей, а количество созданных новых рабочих мест увеличилось до 140. Полная реализация проекта запланирована на четвертый квартал 2030 года», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что вместо одного объекта компания построит три отдельных корпуса. Первый введут в эксплуатацию до конца этого года, а второй начнут возводить в ближайшее время.

Компания «Полипак» выпускает пленки и пакеты по параметрам заказчика. Продукция предназначена для промышленных товаров и пищевых продуктов.