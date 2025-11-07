Завод углубленной переработки мяса птицы запустили в Сергиевом Посаде

В Московской области продолжается активная реализация инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Всего в 2025 году запланировано 30 таких инициатив, причем за первые десять месяцев уже успешно завершены 25 из них.

На эти цели направили около 10,3 миллиарда рублей частных инвестиций, а на новых производствах и модернизированных предприятиях появилось 959 рабочих мест.

До конца года в регионе воплотят в жизнь еще пять проектов, объем финансирования которых оценивается в 17,8 миллиарда рублей, что позволит создать 1675 дополнительных вакансий.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, одним из наиболее значимых событий года стало открытие в Сергиево-Посадском городском округе нового производства по углубленной переработке мяса птицы компании «Серволюкс Посад».

Предприятие способно выпускать до 24 тысяч тонн готовой продукции в год. Комплекс ориентирован на производство полуфабрикатов, в том числе наггетсов и филе, для поставок в крупные федеральные торговые сети и заведения общественного питания.

На реконструкцию и создание объекта направили 2,9 миллиарда рублей частных инвестиций, что позволило сформировать 200 рабочих мест.

В планах компании — дальнейшее развитие мощностей. Следующим шагом станет строительство склада для хранения замороженной продукции мощностью 10 тысяч тонн.

Это позволит оптимизировать логистические процессы, повысить стандарты хранения и получить международные сертификаты пищевой безопасности. Сейчас ведется разработка всей необходимой проектной документации для реализации проекта.