Завод трубокомпрессоров для двигателей построили в Серпухове

Инновационный производственный комплекс построили в Серпухове. Там будут выпускать турбокомпрессоры для двигателей. На заводе создадут 92 новых рабочих места.

Как рассказали в областном стройнадзоре, здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Благодаря запуску предприятия уровень локализации в производстве двигателей в России достигнет 83,2%.

Продукцию компании будут применять для автомобилей УАЗ, автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, сельхозтехники, тракторов, тягачей и других машин. В месяц на предприятии будут выпускать 7,5 тысячи изделий.

Новый цех начали строить в 2023 году. Площадь здания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили цеха и различные участки для выпуска турбокомпрессоров.

Участок инвестор получил в рамках региональной программе «Земля за рубль».