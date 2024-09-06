Завод товаров для садоводства из Шатуры повысил производительность

Компания «ГазонСити Трейд» из Шатуры оптимизировала процесс сборки и отгрузки заказов благодаря нацпроекту. Завод производит товары для садоводства.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, внедрение принципов бережливого производства позволило компании увеличить выработку на 10%, снизить объем запасов на 50% и сократить время выполнения производственных задач на 10%. В оптимизации предприятию помогали эксперты Регионального центра компетенций.

Компания запустила новый проект для оптимизации приема сырья. По плану производительность вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. В течение 2,5 года предприятие внедрит принципы бережливого производства на всех процессах.

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