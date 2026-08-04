Завод «Тонар» в Орехово-Зуеве разработал новую модель полуприцепа для Казахстана

Машиностроительное предприятие «Тонар», расположенное в Орехово-Зуеве, отправило в Республику Казахстан первую партию пятиосных самосвальных полуприцепов модели SH5-38. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на информацию от производителя.

Новая модель была разработана с учетом казахстанского законодательства и специфики эксплуатации коммерческого транспорта на местном рынке.

Пятиосная конструкция позволяет увеличить грузоподъемность полуприцепа при соблюдении нормативов по нагрузке на ось. Это дает возможность перевозить больший объем грузов за один рейс, повышая эффективность логистики и снижая издержки перевозчиков.

При создании модели SH5-38 особое внимание уделили адаптации техники под требования иностранного рынка.

Поставка стала очередным этапом развития экспортного направления предприятия. «Тонар» продолжает расширять географию присутствия, поставляя на зарубежные рынки специализированную технику, адаптированную под требования конкретных стран.