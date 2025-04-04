Завод термостабилизаторов грунта расширит производство в Серпухове

Компания «Ньюфрост» расширит производство в Серпухове. Предприятие нарастит выпуск термостабилизаторов грунта с использованием новых материалов.

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания расширится благодаря программе поддержки. Для этого она получила земельный участок в аренду на льготных условиях. На новом предприятии будут выпускать термостабилизаторы грунта с новыми материалами и элементами интенсификации теплообменных процессов.

«В развитие производственных мощностей предприятия „Ньюфрост“ будет инвестировано 87,1 миллиона рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. Расширение предприятия позволит дополнительно создать более 10 рабочих мест. Проектная мощность позволит выпускать 10 тысяч термостабилизаторов грунта ежегодно», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По словам главы регионального Мининвеста Тихона Фирсова, для реализации инвестпроекта компания получила земельный участок площадью 0,8 гектара, который позже предприятие сможет выкупить за 15% от кадастровой стоимости.

Продукцию компании используют «Газпром», «РЖД», «АЛРОСА» и другие предприятия.

Предприниматели могут подобрать место для реализации своего проекта по ссылке.