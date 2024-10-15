Завод теплоизоляций в Ступине нарастил производство благодаря нацпроекту

Производитель теплоизоляционных изделий «Изомин» из Ступина завершил пилотный проект в рамках нацпроекта «Производительность труда». Компания внедрила принципы бережливого производства в процесс изготовления плит марки «СС». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

Рабочая группа компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области улучшила процессы на пробном участке. Проект охватывал обучение сотрудников, деление целей на задачи, оптимизацию рабочих процессов и управление изменениями.

По итогу участия в нацпроекте «Изомин» увеличил производительность труда на 11% и сократил время выполнения процессов на 10%.

Напомним, компания производит теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна, которые широко применяются в строительстве, металлургии, химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».