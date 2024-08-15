Завод «Технониколь» в Серпухове реконструируют в 2026 году

На заводе «Технониколь» в Серпухове началась масштабная реконструкция. К 2026 году компания планирует повысить экологическую безопасность производства.

Депутат Госдумы Александр Коган, замглавы городского округа Серпухов Сергей Соин и директор местного филиала компании «Технониколь» Алексей Артамонов обсудили на встрече реализацию экологической программы. Модернизация завода стартовала во втором квартале 2024 года и рассчитана на два года.

Уже проведена модернизация системы очистки газов на первой технологической линии. Теперь количество выбросов в окружающую среду сведено к минимуму. Вскоре на предприятии обновят стекловаренную печь и камеру полимеризации. Расширится и производство задувной ваты из остатков стекловолокна. Также реконструкция ждет участки волокнообразования. Там установят новый электрофильтр для сокращения углеродного следа. Александр Коган предложил установить датчики для замеров уровня выбросов в атмосферу для областной службы мониторинга.

На обновленном предприятии будет замкнутый цикл водопотребления, то есть технологические воды не будут покидать производство. Кроме того, в 2025 году завод построит новую ливневую канализацию.

Завод по производству минеральной изоляции появился в Серпухове 20 лет назад, а в прошлом году он присоединился к компании «Технониколь». Здесь создано 166 рабочих мест. Предприятие выпускает 300 видов утеплителя для реализации в России и за рубежом.

Завод оказывает спонсорскую поддержку школе № 18, участвует в городских программах благоустройства и озеленения. Так, по инициативе руководства компании в микрорайоне Ивановские дворики вскоре появится парк.

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