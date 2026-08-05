Завод светотехники откроют в Лобне осенью 2026 года

5 августа глава городского округа Лобня Анна Кротова проинспектировала ход строительства нового производственного объекта компании «Сарос» — одного из лидеров российского рынка светотехнических решений. Масштабный инвестиционный проект, стартовавший в марте 2025 года, выходит на финишную прямую: открытие завода запланировано на III квартал 2026 года.

Новое предприятие полного цикла площадью 10 000 м² возводится на участке свыше 3 гектаров. На его территории будет организовано изготовление кронштейнов для светильников, производство и покраска опор освещения и корпусов светильников. На текущий момент полностью возведен короб здания, завершены кровельные работы и остекление, ведется монтаж инженерных сетей. Все этапы строительства выполняются строго в соответствии с графиком.

Ввод завода в эксплуатацию станет мощным импульсом для экономики города: помимо укрепления промышленного потенциала, предприятие создаст более 150 новых рабочих мест для жителей Лобни. Ранее в рамках реализации инвестиционных проектов в округе уже было создано 2165 новых рабочих мест.

Оценить качество продукции будущего завода жители смогут уже в ближайшее время — именно светильники «Сарос» будут установлены в обновленном сквере микрорайона Восточный, что сделает общественное пространство более светлым и уютным.

Группа компаний «Сарос» работает на рынке светотехнического оборудования с 1992 года, производя продукцию для наружного и внутреннего освещения. Запуск нового завода в Лобне позволит компании значительно расширить производственные мощности и повысить оперативность выполнения заказов.