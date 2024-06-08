Завод сухих смесей «Цементум» в Воскресенске расширил линейку продукции

В 2021 году компания «Цементум» начала процесс реконструкции и модернизации производства, а также строительство нового предприятия по производству сухих смесей. Теперь завод планирует выпускать 120 тысяч тонн сухих смесей в год, расширяя свою линейку продукции.

Директор Воскресенского производственного кластера «Цементум» Ольга Будкина отметила, что за 2023 год достигнуты все плановые показатели по производству клинкера и цемента, а в этом году спрос на цемент на рынке превышает предложение, что подтверждает важность производства.

Предприятие активно модернизируется, запущена новая цементная мельница, и в настоящее время восстанавливается дополнительное оборудование в сырьевом отделении. Помимо цемента, на нем начали производить сухие строительные смеси.

На предприятии работают более 350 человек, из которых 70% — жители Подмосковья и Москвы. Руководство завода также привлекает специалистов из других регионов для обеспечения высокого профессионализма и эффективного управления процессами производства.