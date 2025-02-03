Завод стройматериалов в Серпухове расширят в 2025 году

Завод компании «Технониколь СВ» модернизируют в Серпухове. Там выпускают утеплитель на основе стекловолокна. Предприятие запланировано увеличение складов, повышение производительности и усовершенствование технологических процессов.

В 2024 в проект модернизации завода инвестировали 1,5 миллиарда рублей. В этом году объем вложений увеличат до четыре миллиарда рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

« Программа модернизации предприятия стартовала в прошлом году, в течение которого в проект было инвестировано 1,5 миллиарда рублей. В результате по итогам 2024 года производственная мощность завода была увеличена на 11%», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

В прошлом году на заводе изготовили более двух миллионов кубометров минеральной ваты на основе стекловолокна. Кроме того, там расширили перечень выпускаемой продукции, добавив материалы для тепло- и звукоизоляции зданий.

«В 2024 году мы модернизировали камеру полимеризации на первой технологической линии и организовали автоматизированный замкнутый цикл потребления воды. Для этого установлены новые буферные емкости. Процессная вода теперь используется для очистки газов и приготовления связующего для минеральной изоляции и не покидает производство. Это снижает водопотребление и нагрузку на городской водный объект», — отметил директор завода Алексей Артамонов.

В этом году инвестиции направят в усовершенствование технологических процессов, повышение производительности, улучшение качества продукции, снижение воздействия на окружающую среду, расширение складов и многое другое.

Сейчас серпуховский завод выпускает 418 видов минеральной изоляции на основе стекловолокна. Их используют в промышленном и гражданском строительстве. Материалы поставляют по всей России, а также за рубеж.