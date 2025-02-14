Завод стройматериалов из листовой стали построят в Домодедове

Компания «СитиПрофиль» построит в Домодедове завод строительных металлоизделий из тонколистовой стали. На нем создадут 15 рабочих мест. Предприятие планируют запустить через полгода после получения кредита от Фонда развития промышленности.

Часть финансирования для строительства завода компания получит от Фонда развития промышленности в виде льготного кредита, рассказали в Мининвесте Подмосковья. Это 20 миллионов рублей.

На заводе планируют производить строительные изделия. Это профилированный лист, металлочерепица, штакетник и многое другое. Мощность предприятия превысит 500 тысяч квадратных метров металлоконструкций в год.

Всего в проект планируют инвестировать около 112 миллионов, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Льготный кредит компания направит на закупку оборудования.