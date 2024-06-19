Завод строительного оборудования повысит производительность в Ступине

Компания «ВПК Робототехника» повысит производительность в Ступине благодаря нацпроекту. Ожидается, что время выполнения процессов сократится на 30%

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания занимается выпуском оборудования для ускорения и улучшения технологий в строительстве и производстве железобетонных изделий. В качестве пилотного потока для реализации нацпроекта выбрали процесс изготовления высокочастотных глубинных вибраторов.

Руководство планирует на 30% уменьшить время протекания процессов, на 30% уменьшить незавершенное производство и на 15% повысить производительность труда.

«В ближайшее время сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведут диагностику производственных процессов для дальнейших улучшений», — добавили в министерстве.

Заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут оставить через портал Производительность.рф или в РЦК Московской области.

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