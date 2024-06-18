Завод стеклопакетов расширит производство в Клину

Как рассказали в региональном Мининвесте, компания занимается полным циклом промышленной переработки листового стекла и изготовления окон, дверей и алюминиевых фасадов. Продукцию предприятия используют для витрин, офисных перегородок и других целей. Благодаря новой линии там будут выпускать до 150 тысяч квадратных метров стеклопакетов. Продукцию будут изготавливать с использованием отечественного сырья.

«Компания готовится к запуску новой производственной линии по выпуску стеклопакетов. Объем инвестиций в проект составляет порядка 37 миллионов рублей. Ожидается создание около 70 дополнительных рабочих мест на предприятии», — рассказала заместитель председателя правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Особой гордостью предприятия стало огнестойкое стекло «Гелик», которое способно удерживать пожар внутри здания в течение 60 минут, не пропуская огонь и дым наружу.

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