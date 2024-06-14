Завод спортоборудования построят в Солнечногорске к концу 2025 года

Завод по производству спортивного оборудования для детских площадок построят на территории индустриального парка «Есипово» в Подмосковье. Объем инвестиций в реализацию проекта оцениваются в 250 миллионов рублей.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания «Кенгуру.ПРО» построит уже второй завод для увеличения мощности. Инвестиции в строительство и запуск первого завода, где производят оборудование для воркаута и паркура, составили 200 миллионов рублей. Его ввели в эксплуатацию в первом квартале этого года.

«На текущий момент компания занимается проектированием второго завода, запустить его планируется до конца 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После запуска еще одного цеха компания сможет создать 20 рабочих мест для жителей городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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