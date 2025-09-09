Завод спецтехники в Электростали расширит производство

Как рассказали в региональном Минивесте, в проект инвестировали 550 миллионов рублей. На новом цеху будут выпускать до 1,5 тысячи спецмашин в год.

«Запуск предприятия намечен на октябрь этого года. При этом компания готова и дальше развивать производство — до 2030 года „ТК Лифт“ планирует инвестировать не менее 300 миллионов рублей в модернизацию предприятия и наращивание мощностей», — заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Ранее компания реализовала еще один инвестпроект по расширению. Новый цех построили на земельном участке, переданном в льготную аренду по программе поддержки импортозамещения.

«Текущие мощности нашего предприятия составляют две тысячи единиц спецтехники в год. Новый цех позволит нам суммарно увеличить производство до 3,5 тысячи. В результате уже сегодня мы участвуем поставках техники специального назначения для крупнейших инфраструктурных проектов страны», — сказал генеральный директор «ТК Лифт» Никита Харизин.

Компания производит автомобили с крюковыми установками, самосвалы, мусоровозы и другую технику.