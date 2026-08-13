Завод сладких паст и растительных масел запустят в Солнечногорске

В Солнечногорске компания «Кранч Бранч» запустит производство шоколадной и арахисовой паст, растительных масел, а также специализированной продукции для правильного питания. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Объем инвестиций в проект составил 50 миллионов рублей. Завод рассчитан на ежегодный выпуск 22 тысяч литров паст и до шести тысяч литров масел, а вся линейка товаров создана для замещения импортных аналогов на отечественном рынке.

«Развитие переработки, в том числе предприятий пищевой и кондитерской отраслей, остается одним из направлений развития агропромышленного комплекса Подмосковья. Создание новых производств позволяет расширять ассортимент отечественной продукции, увеличивать объемы переработки и создавать новые производственные мощности в регионе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин.

Кроме собственного производства, компания намерена предоставить свободные мощности предпринимателям, работающим на маркетплейсах. Площадка сможет выполнять сборку, маркировку и упаковку товаров для продавцов с соблюдением требований системы «Честный знак».