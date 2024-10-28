Завод спецтехники построят в Орехово-Зуеве по программе импортозамещения

Завод самоходных платформ для транспортировки буровых модулей построят в Орехово-Зуеве. Для этого торговый дом «Арсенал-Сервис» получил участок по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль».

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания получила земельный участок в аренду на льготных условиях. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, на предприятии будут выпускать самоходные платформы для транспортировки буровых модулей. Это позволит заместить ряд иностранных поставщиков.

«Инвестиции в проект превысят 95 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 36 рабочих мест. Плановый срок запуска производства — 2026 год», — рассказала она.

В производстве компания будет использовать отечественное сырье. Это швеллер и узлы рамы, трансмиссия, двигатель, кабина и оперение, шины и диски, а также электропроводка.

В министерстве добавили, что компания получила в аренду более 5,8 тысячи гектаров. Там построят комплекс общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров.

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