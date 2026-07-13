Завод «Рехау» запустил первый в России центр по производству экструзионной оснастки

Завод «Рехау», расположенный в Раменском городском округе, достиг значительного прогресса в локализации производства. Предприятие открыло собственный центр проектирования и изготовления экструзионной оснастки, став первым в России, кто реализовал такой проект.

Новый центр позволит компании полностью контролировать процесс создания формообразующих элементов экструдеров. Оснащенный парком высокоточных металлообрабатывающих станков, он работает со специализированными сталями. Это значительно увеличит ресурс и надежность производимой оснастки.

Вардан Григорян, заместитель генерального директора по производству, подчеркнул стратегическое значение проекта: «Локализация ключевых технологий позволяет нам стать более гибкими в выводе новых продуктов на рынок и полностью независимыми от зарубежных поставок».

Уникальность проекта заключается в том, что «Рехау» — единственная компания в России, производящая оконный профиль из ПВХ и имеющая собственный центр полного цикла по созданию оснастки. Это решение не только сокращает сроки поставки компонентов, но и обеспечивает бесперебойность производства востребованной продукции.

Экономический эффект от внедрения нового центра проявляется в оптимизации производственных процессов и снижении зависимости от импортных компонентов. Проект демонстрирует потенциал для дальнейшей локализации высокотехнологичных производств в Подмосковье.