Завод премиальных сыров запустили в Ленинском округе
Производство премиальных сыров запустили в Ленинском округе на базе агропромышленного комплекса «Рота-Агро». Там будут выпускать около 12 тонн продукта в сутки и до пяти тысяч тонн в год.
Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, площадь завода превысила шесть тысяч квадратных метров. Он станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1».
На заводе обустроили цех приемки и пастеризации молока мощностью 120 тонн в сутки, а также цех для производства мягких молодых сыров с благородной плесенью, полутвердых и твердых сортов, климатические камеры и хранилища.
Компания изготавливает продукцию из молока собственного производства.
В проект инвестировали свыше 1,5 миллиарда рублей. Там создали 200 рабочих мест.