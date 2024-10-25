Завод премиальных сыров запустили в Ленинском округе

Производство премиальных сыров запустили в Ленинском округе на базе агропромышленного комплекса «Рота-Агро». Там будут выпускать около 12 тонн продукта в сутки и до пяти тысяч тонн в год.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, площадь завода превысила шесть тысяч квадратных метров. Он станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1».

На заводе обустроили цех приемки и пастеризации молока мощностью 120 тонн в сутки, а также цех для производства мягких молодых сыров с благородной плесенью, полутвердых и твердых сортов, климатические камеры и хранилища.

Компания изготавливает продукцию из молока собственного производства.

В проект инвестировали свыше 1,5 миллиарда рублей. Там создали 200 рабочих мест.