Завод порошковых красок откроют в Дмитрове в начале 2025 года

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили ход возведения завода «Инова» в деревне Шелепино под Дмитровым. Там будут выпускать порошковые краски. Завершить работы планируют в начале 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, работы уже выполнили на 56%. Сейчас рабочие обстраивают коммуникации, ведут противопожарную обработку металлоконструкций и благоустраивают территорию. Предприятие будет выпускать порошковые краски на основе смол. Мощность завода составит 46 тонн в сутки, за год планируют выпускать до 11,5 тысячи тонн продукции. Там создадут 120 рабочих мест.

Технологические линии введут в работу поэтапно. На первых порах среднесуточная выработка составит около 17,3 тонны красок.

«Строительство завода порошковых красок привлекло в Подмосковье порядка миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве производственно-складского комплекса компания „ИНОВА“ и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписали на ПМЭФ-2023», — отметили в ведомстве.

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