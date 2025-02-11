Завод полиминеральной изоляции в Коломне получил региональную субсидию
Трубы с уникальной изоляцией от компании «Пенополимер» обеспечивают отоплением и горячей водой весь новый жилой микрорайон «Подлипки-город» в Коломне. Компания наносит на сети пенополимерминеральную изоляцию. Недавно завод получил региональную субсидию на развитие.
Научно-производственное предприятие «Пенополимер» — это крупнейший завод в России по нанесению пенополимерминеральной изоляции на стальные трубы и соединительные детали, используемые для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.
Предприятие основано в Коломне в 1998 году. В собственности компании — две производственные площадки, шесть цехов, пять автоматизированных линий по заливке теплоизолированных трубопроводов диаметром от 25 до 1020 миллиметров и два участка для заливки фасонных изделий.
Производственный процесс показали главе городского округа Коломна Александру Гречищеву.
«В прошлом году предприятие получило региональную субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства, выделенные в рамках поддержки, направлены на модернизацию и лизинг оборудования. Также „Пенополимер“ является участником национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“ и получателем поддержки по региональной программе „Предпринимательство Подмосковья“», — отметил Александр Гречищев.
Особая гордость предприятия — собственные разработки.
«ППМ-изоляция — полностью разработка нашей компании. Все оборудование для нанесения изоляции на трубы также изготавливается здесь, в соседнем цеху», — рассказала технический директор ООО НП «Пенополимер» Александра Мишина.
«Пенополимер» изготавливает более 500 километров труб и более 20 тысяч штук фасонных изделий в год. Продукция завода востребована по всей России. Компания обслуживает более четырех тысяч клиентов, три четверти из них — это коммунальные компании.