Завод полиминеральной изоляции в Коломне получил региональную субсидию

Трубы с уникальной изоляцией от компании «Пенополимер» обеспечивают отоплением и горячей водой весь новый жилой микрорайон «Подлипки-город» в Коломне. Компания наносит на сети пенополимерминеральную изоляцию. Недавно завод получил региональную субсидию на развитие.

Научно-производственное предприятие «Пенополимер» — это крупнейший завод в России по нанесению пенополимерминеральной изоляции на стальные трубы и соединительные детали, используемые для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения.

Предприятие основано в Коломне в 1998 году. В собственности компании — две производственные площадки, шесть цехов, пять автоматизированных линий по заливке теплоизолированных трубопроводов диаметром от 25 до 1020 миллиметров и два участка для заливки фасонных изделий.

Производственный процесс показали главе городского округа Коломна Александру Гречищеву.

«В прошлом году предприятие получило региональную субсидию для субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства, выделенные в рамках поддержки, направлены на модернизацию и лизинг оборудования. Также „Пенополимер“ является участником национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“ и получателем поддержки по региональной программе „Предпринимательство Подмосковья“», — отметил Александр Гречищев.