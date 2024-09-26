Завод подшипников в Дубне нарастит производство в 2025 году

Завод автомобильных подшипников в ОЭЗ «Дубна» завершает проект по расширению своих мощностей. С запуском нового оборудования производство увеличится почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

Завод специализируется на выпуске радиально-упорных шариковых ступичных подшипников высокой точности. Инвестиции в проект превысят 250 миллионов рублей.

«Благодаря реализации проекта уже в 2025 году „ЗАП № 1“ планирует нарастить выпуск отечественных импортозамещающих автокомпонентов до 280 тысяч единиц в год. В настоящее время инвестиции в новое оснащение составляют 100 миллионов рублей», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятие поступила последняя партия оборудования, которое сейчас устанавливают и подключают. Запуск производства намечен на начало ноября. Отмечается, что в производственный парк вошли две высокоточные шлифовальные линии, что позволит заводу полностью выполнять шлифовку подшипников.

«Уникальность оборудования состоит в том, что станок производит шлифовку одновременно двух поверхностей с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра»», — прокомментировал генеральный директор «ЗАП № 1» Сергей Ненадкевич.

В этом году завод планирует выпустить около 60 тысяч импортозамещающих автодеталей для российского рынка.

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