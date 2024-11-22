Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области оценили прогресс строительства завода по производству готовых лекарственных средств в Дубне. На момент инспекции строительная готовность составила 46%. В настоящее время на объекте активно разрабатываются наружные и внутренние инженерные сети.

Застройщиком выступает компания «Аргументум Фарма», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна». В рамках своего проекта «Создание современного производства стерильных готовых лекарственных средств», компания планирует разработать и производить лекарственные препараты, включая те, которые входят в перечень жизненно необходимых.

Проект завода предусматривает несколько объектов. Первый корпус будет четырехэтажным и займет площадь чуть более восьми тысяч квадратных метров. Внутри здания разделят на несколько функциональных зон, таких как административно-бытовая, производственная, складская и лабораторная. Также проект включает строительство двух контрольно-пропускных пунктов на территории завода.

Основным производимым препаратом станет «Дексмедин концентрат для приготовления раствора для инфузий», содержащий дексмедетомидин. Эти лекарства направлены на стабилизацию артериального давления при операциях, а также используются для лечения артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и болевого синдрома, включая обезболивание в ходе родов.

Предполагаемый объем производства преднаполненных шприцев составит до семи миллионов картриджей в год. Кроме того, на участке для ампул и флаконов с лиофильной сушкой планируют выпускать до 48 миллионов единиц ежегодно.

Строительство завода завершат в третьем квартале 2025 года.