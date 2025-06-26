Завод по выпуску спортивного оборудования запустят в Солнечногорске осенью

Компания «Кенгуру.про» завершает строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово», который займет площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Монтаж необходимого оборудования наметили на июль–август, а запуск производства планируют осенью.

Это предприятие будет сосредоточено на изготовлении детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Производственные мощности нового завода превысят существующие на 30%, в то время как текущий объем выпуска составляет 2,8 миллиона единиц продукции в год.

«С учетом первой очереди общее производство „Кенгуру.про“ в индустриальном парке „Есипово“ займет пять тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оценивают в 250 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас строители занимаются благоустройством территории вокруг новых производственных зданий.

«Благодаря новому производству у нас появятся еще больше современных и безопасных площадок, где смогут играть все дети без исключения. Мы все знаем качество „Кенгуру.про“ — их оборудование уже радует детей в городском парке и на набережной „Выстрел“. Скоро таких мест станет еще больше! Это не только новые рабочие места, но и вклад в комфортную среду для наших семей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Выбор площадки для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно осуществить на инвестиционной карте региона.