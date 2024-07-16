Завод по производству удобрений из Воскресенска расширит линейку продукции

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Филиал «Уралхим» в Воскресенске анонсировал расширение ассортимента производимой продукции. На предприятии начнут производство новых высокоазотных марок комплексных гранулированных удобрений.

Для реализации данного проекта в цехе аммофоса № 2 успешно смонтирован узел растворения аммиачной селитры. В ближайшее время запланированы опытно-промышленные испытания для отработки технологии получения новых марок удобрений. Узел оснащен современными контрольно-измерительными приборами и необходимыми трубопроводами для ведения технологического процесса.

Директор филиала «Уралхим» в Воскресенске сообщил, что на данный момент основными видами продукции являются азотно-фосфорные, азотно-фосфорно-калийные гранулированные и водорастворимые удобрения, которые применяются на всех типах почв при возделывании различных сельскохозяйственных культур. В этом году планируется выпускать комплексные гранулированные удобрения с высоким содержанием азота.

Отметим, что нововведение позволит компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и предложить аграриям более широкий выбор качественных удобрений для повышения урожайности.

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