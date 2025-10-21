Завод по производству соусов построят в Ступине в 2026 году

В поселке Михнево в Ступинском округе продолжается строительство современного завода по выпуску майонеза и соусов. Общая площадь производственного комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров.

Мощности завода позволят выпускать до 10 тысяч тонн продукции ежемесячно. Новый объект станет частью импортозамещающей программы: готовая продукция будет поступать как в федеральные торговые сети, так и в кафе, рестораны и гостиницы. Общий объем инвестиций в проект оценивают в полтора миллиарда рублей.

На предприятии будут производить свыше 90 разновидностей майонеза с разным уровнем жирности – от 15% до 78%, а также кетчупы и соусы. При этом производитель «Печагин» делает ставку исключительно на натуральное сырье отечественного происхождения, что позволяет гарантировать качество и свежесть продукции.

Запуск производства станет важным шагом для компании: объем выпуска вырастет более чем в 2,5 раза. Уже на первом этапе там появятся свыше 55 рабочих мест, а в дальнейшем штат планируют расширить до 200 сотрудников.

Возведение объекта контролируют сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Его готовность оценивают в 78%.

Сейчас специалисты монтируют инженерные сети, выполняют отделку помещений, устанавливают оборудование и благоустраивают прилегающую территорию.

Завершение строительства намечено на первый квартал следующего года.