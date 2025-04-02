Завод по производству сантехники запустят в Балашихе в апреле 2025 года

Группа компаний «Тайм» принимает участие в крупнейшей международной строительно-интерьерной выставке Mosbuild 2025 в Москве. В апреле предприятие запустит в Балашихе новый завод по производству сантехники.

Компания представила на выставке застенные модули скрытого монтажа для сантехнического оборудования. Среди экспонатов — различные модели унитазов и писсуаров, включая варианты для медицинских учреждений. Эту продукцию выпустит новый завод «Тайм».

В сентябре 2022 года компании предоставили в аренду земельный участок в Балашихе по программе «Земля за 1 рубль» для строительства производственно-складского комплекса. Его начали возводить в 2023 году, а запуск запланировали на апрель 2025 года. Общий объем инвестиций в производство составил около двух миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 205 новых рабочих мест в Балашихе.

Запуск нового производство не только поможет развитию импортозамещения, но и окажет положительное влияние на экономику региона.