Завод по производству опалубочных систем построят в Воскресенске

Предприятие АО «Основа» приступило к строительству завода по производству опалубочных систем полного цикла в Воскресенске благодаря программе «Земля за рубль». Детали широко используют в строительстве мостов, небоскребов, туннелей и промышленных зданий.

Предприятие АО «Основа» специализируется на выпуске строительных металлоконструкций. Было решено построить завод по производству опалубочных систем полного цикла по программе импортозамещения.

«Наша компания стремится стать лидером в данной сфере производства. В рамках программы „Земля за рубль“ мы приобрели участок рядом с нашим предприятием, где будет реализован проект по постройке завода по производству опалубочных систем», — рассказала директор по маркетингу и развитию АО «Основа» Диана Вековищева.

Опалубочные системы используют в строительстве мостов, дорог, небоскребов, туннелей, промышленных зданий и других сооружений. Благодаря введению новых мощностей в округе появятся около 50 новых рабочих мест.

Отметим, программа «Земля за 1 рубль» действует в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Она была введена больше года назад и направлена на развитие импортозамещающего производства в России. Заявку на участие можно подать на инвестиционном портале Московской области. Предприниматель должен заполнить форму и отправить документы на рассмотрение. В течение трех дней ему придет ответ и возможные варианты участков, которые больше всего соответствуют техническим характеристикам проекта.