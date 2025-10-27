Завод по производству колбас в Кашире получит льготный кредит в 2 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства России, Минсельхоз Московской области и компания «Черкизово-Кашира» подписали дополнительное трехстороннее соглашение. Документ предусматривает предоставление предприятию льготного краткосрочного кредита на сумму два миллиарда рублей. Средства направят на развитие производства, повышение конкурентоспособности и увеличение экспортных поставок.

«Черкизово-Кашира» — современный роботизированный завод по производству колбасных изделий, входящий в группу компаний «Черкизово», одного из лидеров мясной промышленности России. В 2024 году предприятие выпустило более 12 тысяч тонн сырокопченых колбас и активно развивает экспорт, поставляя свыше 100 наименований продукции за рубеж.

В региональном Минсельхозе отметили, что новая финансовая поддержка поможет предприятию расширить экспорт, увеличить объемы производства и улучшить логистику. Реализация соглашения также укрепит позиции подмосковных производителей на международном рынке и поспособствует росту экспорта продукции агропромышленного комплекса. Подробнее о реализуемых мерах поддержки можно узнать на портале «Мой АПК».