Завод по производству кофе построят в Подмосковье к 2029 году

На площадке Международной выставки WorldFood Moscow состоялась стратегическая встреча делегации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области с руководством международного кофейного бренда TNI King Coffee. Компания, основанная во Вьетнаме, с 2016 года поставляет продукцию более чем в 120 стран мира.

На встрече присутствовали заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Людмила Лисятникова и Дмитрий Черепнин, а также основатель бренда Ле Хоанг Диеп Тао.

Они обсудили возможности для привлечения инвестиций в создание современных производственных мощностей на территории региона. В центре переговоров оказался масштабный проект — строительство предприятия на земельном участке площадью около 15 гектаров.

Согласно планам, производство запустят к концу 2028 года. Завод будет выпускать около 15 тысяч тонн обжаренного и молотого кофе и около 10 тысяч тонн растворимого ежегодно.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных подчеркнул значимость таких проектов для региона.

«У нас развита транспортно-логистическая инфраструктура, высокий потенциал рынка, уровень образования и подготовки кадров. Мы поддерживаем производителей агропромышленного комплекса через меры господдержки, снижение административных барьеров и цифровизацию — например, создали интерактивный календарь с условиями по субсидиям и грантам для сельхозтоваропроизводителей. Развивать агробизнес в регионе выбирают как отечественные компании, так и предприятия из дружественных стран», — уточнил глава ведомства.

Подмосковье удерживает первое место в Центральном федеральном округе по производству кофе и второе место по стране. За январь–июль выпуск продукции вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11,8 тысячи тонн.

Запуск нового предприятия позволит укрепить позиции региона на рынке и даст импульс для дальнейшего развития отрасли.