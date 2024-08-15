Завод по производству гепарина натрия построят в Воскресенске в 2025 году

В следующем году в городском округе Воскресенск начнется производство сырья для гепарина натрия — важного антитромболитического препарата, используемого в медицине. Сейчас в селе Федино активно продолжается строительство нового производственного комплекса.

Новое предприятие направлено на импортозамещение фармацевтического продукта. Строительство комплекса запланировано на земельном участке площадью более 14 гектаров.

«Мы сейчас укладываем газоблоки и монтируем металлические колонны. На площадке будут возведены три здания. Все идет по плану, завершение работ ожидается в первом квартале 2025 года. В строительстве участвуют тридцать человек», — сообщил руководитель строительных работ Михаил Шустур.

Отметим, что объем инвестиций от компании «Северный океан» составляет 850 миллионов рублей. Открытие нового производства создаст около 300 рабочих мест для жителей округа, что положительно скажется на экономике региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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