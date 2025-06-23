Завод по производству авиакомпонентов построят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе Московской области на территории государственного индустриального парка «Титан» планируется строительство завода по производству авиационных комплектующих для иностранных гражданских самолетов. Этот проект, направленный на импортозамещение, был официально утвержден на форуме в Санкт-Петербурге.

Соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и учредитель ГК «Протектор», генеральный директор ООО «Авиационный Центр» Александр Колбасов. Губернатор подчеркнул, что компания «Протектор» является первой в России частной фирмой, занимающейся импортозамещением деталей шасси и двигателей зарубежных самолетов и лидером в капитальном ремонте шасси.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Ранее на ПМЭФ был подписан договор о реализации проекта в Домодедове по ремонту шасси, а теперь компания приступает к собственному производству комплектующих как для российских самолетов, так и для Boeing и Airbus. Для масштабного высокотехнологичного производства выбрана площадка индустриального парка «Титан» с развитой инфраструктурой. Важно, что все детали будут изготавливаться на отечественном оборудовании из российских материалов. По оценкам, после выхода на полную мощность предприятие будет приносить бюджету региона налоговые поступления в размере 3,5–3,8 миллиарда рублей ежегодно и создавать новые рабочие места.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

На заводе разместятся производственные и сборочные цеха для изготовления компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок, а также лаборатории для испытаний продукции. В производстве будут использоваться современные технологии: токарно-фрезерная обработка на станках с ЧПУ, электроэрозионная обработка, круглошлифовальная обработка крупных валов, работа на копировально-прошивных электроэрозионных станках и нанесение гальванических покрытий. Глава Ленинского округа Станислав Каторов выразил благодарность региональным властям и губернатору за поддержку этого важного проекта. Он отметил, что запуск завода создаст новые рабочие места для жителей округа и станет серьёзным стимулом для развития местной экономики.