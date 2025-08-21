Завод по переработке мяса построят в Лыткарине в 2026 году

В Лыткарине планируют построить новый мясоперерабатывающий завод компании «Мясная мануфактура Лыткарино». Об этом сообщили в Мин­инвесте Подмосковья. Проект уже включили в реестр региональных инвестпроектов.

«Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии будут выпускать сырокопченые и вареные колбасы, сосиски и паштеты. Ожидается, что завод сможет производить до 1,2 тысячи тонн продукции в месяц.

Для таких инвестпроектов в Подмосковье действуют налоговые льготы. Например, первые четыре года после запуска завод не будет платить налог на имущество, а ставка налога на прибыль составит всего 10% вместо стандартных 25%.