Завод по переработке мебели построят в Клину к 2027 году

Компания «Чистые промышленные технологии» построит в Клину завод по рекуперации текстильных волокон. Там будут перерабатывать мебель и материалы для изготовления нетканых материалов. Для реализации проекта инвестор получил земельный участок на льготных условиях.

Переработанное на заводе сырье будут использовать в мебельной, строительной и автомобильной отраслях, рассказали в региональном Мининвесте.

В проект инвестируют 2,6 миллиарда рублей. На предприятии создадут свыше 200 рабочих мест.

«Запуск производства запланирован на второй квартал 2027 года. После выхода на полную мощность предприятие сможет принимать на переработку порядка 16 тысяч тонн сырья ежегодно, а производить около 18 тысяч тонн нетканых материалов в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Инвестпроект направлен на восстановление текстильных волокон и переработку мебели. Он позволит сократить количество отходов на полигонах.

«Для реализации данного инвестпроекта по льготной арендной ставке предоставлено 34,9 гектара с категорией земли под размещение промышленных объектов и легкой промышленности. Компания уже приступила к геодезическим, геологическим и экологическим исследованиям, а также к подготовке технологического проекта», — добавил министр имущественных отношений Тихон Фирсов.

Инвесторы могут подобрать подходящий земельный участок на специальной карте.