Завод по переработке яиц построят в Чехове к 2035 году
На полях всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подписал ряд соглашений. Документы предусматривают реализацию новых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Реализация проектов позволит укрепить продовольственную базу региона и создаст дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.
Так, с компанией «ПФМ» заключили договор о запуске новой линии по производству кормов для домашних животных. Мощность предприятия составит 17 тысяч тонн продукции в год, а объем инвестиций достигнет 240 миллионов рублей.
Реализовать проект планируют до 2028 года.
Еще одно соглашение Сергей Двойных подписал с компанией «Кая-Трейд». Оно касается строительства яйцеперерабатывающего завода в Чехове.
Предприятие в год будет выпускать 250 тонн вареных яиц , 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа.
Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а запуск производства намечен на 2035 год.
Реализация этих проектов позволит не только обеспечить домашних животных Подмосковья и других регионов России качественными кормами, но и увеличить ассортимент яичной продукции на отечественном рынке, повысив уровень продовольственной независимости региона.