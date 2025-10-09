Завод по переработке яиц построят в Чехове к 2035 году

На полях всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подписал ряд соглашений. Документы предусматривают реализацию новых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Реализация проектов позволит укрепить продовольственную базу региона и создаст дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции.

Так, с компанией «ПФМ» заключили договор о запуске новой линии по производству кормов для домашних животных. Мощность предприятия составит 17 тысяч тонн продукции в год, а объем инвестиций достигнет 240 миллионов рублей.

Реализовать проект планируют до 2028 года.

Еще одно соглашение Сергей Двойных подписал с компанией «Кая-Трейд». Оно касается строительства яйцеперерабатывающего завода в Чехове.

Предприятие в год будет выпускать 250 тонн вареных яиц , 300 тысяч упаковок обработанных яиц и 500 тысяч литров меланжа.

Инвестиции превысят 200 миллионов рублей, а запуск производства намечен на 2035 год.

Реализация этих проектов позволит не только обеспечить домашних животных Подмосковья и других регионов России качественными кормами, но и увеличить ассортимент яичной продукции на отечественном рынке, повысив уровень продовольственной независимости региона.