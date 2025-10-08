Завод по энергоутилизации в Воскресенске улучшил экологию Подмосковья

За девять месяцев завод по энергетической утилизации отходов в Воскресенске позволил избежать выбросов 500 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу. Также благодаря его уникальной технологии переработки удалось произвести 250 миллионов киловатт-часов электрической энергии, сообщила доцент Института экологии РУДН Анна Курбатова.

«При захоронении одной тонны отходов на полигоне в Московской области в атмосферу попадает от 0,5 тонны парниковых газов. Поэтому сокращение захоронения отходов — как наименее предпочтительного способа обращения с ТКО — остается важной задачей не только для Московского региона, но и для всех крупных городов», — указала она.

Новый завод Ростеха снижает влияние системы обращения с ТКО на климат и сокращает выбросы парниковых газов в атмосферу.

Согласно китайскому исследованию, сейчас Москва находится на седьмом месте в мире по их производству. Количество выбросов из столицы превышает 110 миллионов тонн. Более 70% связано с энергетикой, а порядка 4% — с утилизацией отходов.